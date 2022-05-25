جامعة الأقصر تقدم إرشادات للطلاب خلال الامتحانات.. تعرف عليها × 13 معلومة

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد جامعة الأقصر بقيادة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، لعقد امتحانات نهاية العام للكليات المختلفة، حيث تم توضيح عدد من الإرشادات للطلاب خلال أداء الامتحانات فى الأيام المقبلة، حيث عقد مجلس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب، جلسته الـ35، بحضور الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، والدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، حيث وافق المجلس على ضرورة تطبيق التعليمات الواجب على الطلاب اتباعها، ومراعاتها من جانب المراقبين والملاحظين، لحسن سير الامتحانات.



وجرت الموافقة خلال الجلسة على تشكيل لجنة مختصة بمحاضر الغش أثناء سير الامتحانات، على أن تضم اللجنة؛ الملاحظين الموظفين باللجنة محل واقعة الغش، رئيس الدور، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومن ثم رفعه إلى عميد الكلية، كما وافق المجلس على اعتماد نماذج مفاتيح الإجابة الخاصة بالامتحانات، من مركز القياس والتقويم بالجامعة.



وتشمل إرشادات الطلاب بجامعة الأقصر خلال فترة الامتحانات ما يلي:



1. على جميع الطلاب التواجد داخل القاعات قبل بدء الامتحانات بخمسة عشر دقيقة على الأقل ولن يسمح رئيس الامتحان للطلاب المتأخرين عن بدء الامتحان بالدخول بعد خمسة دقائق على الأكثر مهما كان السبب.



2. لا يتم دخول أي طالب لأداء الامتحان إلا بعد سداد المصروفات ويجب دخول الامتحان بالرقم القومي وكارنيه الجامعة وتمكين الملاحظين من التحقق من شخصيتهم.



3. لا يسمح للطالب بدخول الامتحان بعد مرور نصف ساعة من موعد بدء الامتحان إلا بعذر قهري يقبله رئيس عام الامتحانات.



4. غير مسموح نهائياً بالدخول بالتليفون المحمول وسماعات الأذن داخل قاعات الامتحانات لأي سبب من الأسباب ومن يخالف ذلك يلغى الامتحان ويحال لمجلس تأديب.



5. لا يسمح للطالب بدخول قاعة الامتحان بصحبة أي كتب أو مذكرات أو مراجع أو أية أوراق من أي نوع حتى لو كانت بيضاء وكذلك عدم صحبة أي أدوات أو شنط خلاف ما يلزم للإجابة على الأسئلة.



6. لا يسمح بالخروج من اللجنة قبل مرور نصف الوقت المخصص للامتحان.



7. يجب توقيع الطالب في الكشف الخاص الذي يبين حضور الطالب لامتحان المادة مرتين عند استلام نموذج الإجابة وعند تسليمه.



8. يسلم نموذج الإجابة بعد التأكد من بيانات الطالب للملاحظ المختص بعد الانتهاء من الامتحان.



9. إذا ارتكب الطالب غشا أو شروعا فى الغش وضبط متلبسا يخرجه عميد المعهد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان فى باقى المواد ويحال إلى مجلس التأديب طبقا لنص المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات.



10. يجب إخراج كل من يصبح وجوده مصدرا للازعاج والفوضى أو إثارة الشغب بواسطة العميد أو من ينوب عنه ويتم عمل محضر بذلك.



11. تكون الإجابة بالقلم الجاف الأزرق أو الأسود ولا تستخدم أى أقلام ألوان.

12. على كل طالب الحفاظ على البيانات الخاصة به والملصقة فى مكان جلوسه طوال فترة الامتحانات.



13. على جميع الطلاب التزام الهدوء والنظام سواء باللجنة أو خارجها.