جاك دورسي يغادر مجلس إدارة "تويتر" بعد انتهاء فترة عضويته فى المجلس

كتب محمد جمال

انسحب الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى السابق لموقع "تويتر"، جاك دورسى، من مجلس المشرفين، وذلك مع انتهاء فترة عضويته فى مجلس الإدارة، حيث ستعقد الشركة مؤتمرا للمستثمرين للعام الحالي، بحسب شبكة "روسيا اليوم".

وقال بريت تايلور، رئيس مجلس إدارة الشركة: "بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعرب عن شكرى لجاك على إدارته الحكيمة بالإضافة إلى تفانيه تجاه تويتر".

وفي نوفمبر الماضي، أعلن دورسي ترك منصب الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، وقال إنه سيحتفظ بعضوية مجلس الإدارة على الأقل حتى الاجتماع القادم لمساهمى الشركة، والذي سيعقد اليوم الأربعاء.

ويأتي رحيل دورسى فى وقت مضطرب بالنسبة لـ"تويتر"، بعد أن أعلن مؤسس شركة "تسلا" الملياردير إيلون ماسك حصوله على صفقة لشراء الموقع مقابل 44 مليار دولار، إلا أنه أعلن تعليق صفقة الشراء حتى يحصل على دليل على أن أقل من 5٪ من عملاء "تويتر" البالغ عددهم 229 مليونا فى الربع الأول كانوا زائفين.