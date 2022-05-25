تواصل تنفيذ مشروعات خدمية بمدينة الطور فى جنوب سيناء.. صور

تشهد مدينة الطور بجنوب سيناء تواصل تنفيذ مشروعات خدمية منوعة تقوم بها الدولة ضمن مشروعات تطوير وخدمات بمحافظة جنوب سيناء.
وقال هاني بدوي رئيس مدينة الطور، إنه يجرى العمل فى تطوير بطريق كورنيش قرية الجبيل، والتسوية والتنظيف بجوار طريق كورنيش قرية الجبيل تزامنا مع تطويره.
وأضاف، أنه تم تنفيذ حالتى إزالة بحي الفيروز، لأسوار أثناء بنائها بالطوب الأسمنتي لعدم اتباع الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن وفي ظل مجابهة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة واسترداد حق الدولة، كما تم رفع الأكشاك التالفة والمخالفة بالطرق العامة بمدينة طور سيناء.
وكانت محافظة جنوب سيناء، أعلنت عن تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بمدينة طور سيناء، والمشروع يشمل كافتيريا وبيت شعر ومقاعد بدوية ومسرحا ومنطقة أطفال (كيدز إريا) يقدم جميع المأكولات البدوية واللحوم والأسماك، لرواد المدينة وأهلها، بالإضافة لبيع المنتجات والمشغولات اليدوية والتراثية، ويقع بممشى أهل مصر ويطل على خليج السويس بمدينة الطور مباشرة، ويوفر حوالى 100 فرصة عمل لشباب المدينة ما بين فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
تواصل تنفيذ مشروعات خدمية بمدينة الطور فى جنوب سيناء.. صورالأربعاء، 25 مايو 2022 10:00 ص
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تشهد مدينة الطور بجنوب سيناء تواصل تنفيذ مشروعات خدمية منوعة تقوم بها الدولة ضمن مشروعات تطوير وخدمات بمحافظة جنوب سيناء.
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