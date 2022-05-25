تنفيذ 23 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة فى محافظة قنا

قنا صابر سعيد

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملة إزالة بناء على تعليمات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدى على أراضي أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعة بدون ترخيص، وإزالتها على الفور، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.



وقال طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة للحفاظ على أراضي أملاك الدولة والبناء بشكل قانوني وتنفيذ تعليمات وتوجيهات محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدى.



وتابع أشرف أنور أمين، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، تنفيذ قرارات الإزالة، موضحا أن الحملة أسفرت عن إزالة 23 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة، بقريتي الأشراف والجبلاو التابعتين لمركز قنا عبارة طواحين ذهب بالمخالفة للقانون.