اليوم السابع
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تكريم رئيس جامعة القاهرة بدرع منظمة الوحدة الأفريقية

الأربعاء، 25 مايو 2022 11:27 ص
تكريم رئيس جامعة القاهرة بدرع منظمة الوحدة الأفريقية تكريم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب - محمد صبحى

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كرمت منظمة الوحدة الأفريقية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدرع منظمة الاتحاد الافريقى، حيث سلم سفير دولة الكاميرون وعميد السفراء الأفارقة لدى مصر الدكتور الخشت درع التكريم، على هامش احتفالية فى حب مصر التى تنظمها الكلية بمناسبة ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية واليوبيل الماسى للكلية، كما تم تكريم الدكتور عبد العزيز الطنطاوى القائم، بعمل عميد كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة تهتم بالملف الأفريقي، وتدعم دور مصر الريادي في القارة الأفريقية، وتعزيز الترابط والتقارب مع سائر الدول الأفريقية، ودعم العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية بين مصر ومحيطها الأفريقي، لتحقيق التكامل الأفريقي بمعناه الواسع، حيث تعتبر كلية الدراسات الأفريقية العليا بالجامعة صرحًا مصريًا رائدًا في كافة التخصصات والشؤون الأفريقية، وتوظيف خبراتها وإمكانياتها البحثية والخدمية، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بأفريقيا، باعتبارها بيت خبرة أفريقية، بالإضافة إلى تعميق المعرفة بالشؤون الأفريقية، ودفع وتوثيق العلاقات المصرية والعربية مع أفريقيا.

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محمد الخشت


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