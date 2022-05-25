اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مايو 2022 02:07 م
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تكريم أكرم القصاص بدرع كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة.. صور

الأربعاء، 25 مايو 2022 02:02 م
تكريم أكرم القصاص بدرع كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة.. صور تكريم الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع
كتب محمد صبحى

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كرمت كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع ، حيث سلمه الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة درع التكريم، وذلك على هامش احتفالية فى حب مصر التى تنظمها الكلية بمناسبة اليوبيل الماسى للكلية، وذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية.

كما تم تكريم نائلة فاروق رئيس اتحاد التلفزيون، وتكريم الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة، وعدد من السفراء الأفارقة المشاركين فى حضور فعاليات الاحتفالية .

 

 
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جانب من التكريم 

 

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تكريم الكاتب الصحفى أكرم القصاص  

 

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 تكريم الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع 

 

 


كلية الدراسات الأفريقية

اخبار مصر

التعليم العالى

منظمة الوحدة الأفريقية

افريقيا


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