تعرف على كيفية التحضير لاختبارات فحص العين

كتبت إيناس البنا

من الضروري قبل الخضوع لأى فحص التحضير له بناء على توجيهات الأطباء، من فحص الدم الكامل إلى السكر وغيرها، أيضا من ضمن تلك الفحوصات فحص العين.

تدهور رؤية وصحة العين يمكن أن يكون نتيجة لعوامل مختلفة، تتراوح من العمر إلى الظروف الصحية الأساسية، وقد لا تكون ممارسة منتظمة بين الناس، ولكن حان الوقت لأن ندرك أن اختبارات العين ضرورية لضمان رؤية صحية وطويلة الأمد.

وفقا لموقع " healthline"، فإن الاختبارات ضرورية لتشخيص وعلاج المضاعفات الصحية، فحوصات العين ، مثلها مثل أي فحوصات طبية أخرى، تحتاج إلى تنظيم بطريقة مناسبة لضمان نتائج دقيقة. هذا يجعل من المهم اتخاذ خطوات تحضيرية قبل الذهاب لطبيب العيون.

كيفية التحضير لاختبار العين



فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الاستعداد قبل الخضوع لاختبار العين:

1. احمل معك الوصفات الطبية والمستندات الأساسية لحالتك الطبية.

2. إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة أو النظارات أحضرها معك.

3. احصل على ليلة نوم هادئة وتجنب إجهاد العين قبل الفحص بكثرة استخدام الموبايل والشاشات.

4. مهما كنت تحب القهوة، ابتعد عنه مادة الكافيين قبل فحص العين.