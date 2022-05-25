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بعد إخلاء سبيله بكفالة..

تعرف على الموقف القانونى لحسام حبيب فى أزمته مع شيرين عبد الوهاب

الأربعاء، 25 مايو 2022 03:00 ص
تعرف على الموقف القانونى لحسام حبيب فى أزمته مع شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب - أرشيفية
كتب ـ إيهاب المهندس

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أخلت النيابة سبيل الفنان حسام حبيب، بعد اتهامه بحيازة سلاح رخصته منتهية، والاعتداء على الفنانة شيرين عبد الوهاب بالسب بكفالة 10 آلاف جنيه، ونتحدث خلال التقرير عن الموقف القانونى فى القضية.
 
يقول ياسر سيد أحمد المحامى بالنقض، إن إخلاء السبيل بكفالة يعني إن القضية مازالت قائمة، وأن حسام حبيب تم إخلاء سبيله لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.
 
وأكد ياسر فى تصريحات لـ"يوم السابع"، أن القضية سيصدر فيها خلال أيام قرار سواء بتحديد جلسة أمام محكمة الجنح أو حفظ التحقيقات في حال التصالح.
 
كانت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد قد أمرت بإخلاء سبيل الفنان حسام حبيب بعد التحقيق معه فى اتهامه بحيازة سلاح رخصته منتهية، والاعتداء على الفنانة شيرين وتهديدها بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن رخصة السلاح النارى المضبوط بحوزة الفنان حسام حبيب منتهية منذ عام 2019، وأصدرت النيابة قرار بالتحفظ على السلاح.
 
وقال حبيب عقب القبض عليه، إنه توجه إلى فيلا شيرين، للاتفاق على أعمال فنية، إلا أن خلافا نشب بينهما، مما دفعها للاتصال بشرطة النجدة، نافيا تهديدها أو الاعتداء عليها، وطالبت الفنانة شيرين عبد الوهاب بالحصول على تعهد على الفنان حسام حبيب، بعدم التعرض لها، خلال بلاغ  أجرته لشرطة النجدة بالجيزة.
 
وتلقت شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنانة شيرين عبد الوهاب، طالبت خلاله بالحصول على تعهد على الفنان حسام حبيب بعدم التعرض لها، وانتقلت قوة أمنية إلى فيلا الفنانة، بمدينة الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم الاستماع لأقوال الفنان حسام حبيب، الذي ذكر أنه كان متواجد بفيلا شيرين للاتفاق على أعمال فنية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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