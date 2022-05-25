تطوير مستشفى جهينة بسوهاج بنسبة تنفيذ 90% وتكلفة 180 مليون جنيه.. صور

سوهاج - محمود مقبول

حالة من التطوير يشهدها القطاع الصحى بمحافظة سوهاج، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، من خلال تطوير المستشفيات المركزية والعامة من أجل خدمة المواطنين في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة؛ لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الطبية بسوهاج.



ومن ضمن المستشفيات التى تخضع لعملية التطوير مستشفى جهينة المركزى بتكلفة بلغت ما يقرب من 180 مليون جنيه، والتى تضم عناية مركزة وإفاقة وحضانة مبتسرين وغسيلا كلويا.



اليوم السابع يقدم أهم المعلومات حول عملية التنفيذ والنسب الخاصة بها ومكونات المستشفى المركزى بساقلتة.. تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:



1 – نسبة التنفيذ بالمستشفى بلغت ما يقرب من 90%.



2 – بلغت التكلفة الإجمالية لتطوير المستشفى 180 مليون جنيه.



3 - مشروع التطوير يأتى في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع الصحة؛ لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الطبية بسوهاج.



4 – المستشفى يقع مساحة 7500 متر مربع.



5 – المستشفى يضم 85 سرير إقامة مرضى، و12 سريرا للعناية المركزة.



6 - المستشفى يضم 4 غرف عمليات وغرفة لعمليات القيصري، فضلا عن 41 حضانة للأطفال المبتسرين، و38 كرسيا للغسيل الكلوي.



7 - المستشفى يتكون من "بدروم، ودور أرضي و4 أدوار علوية".



8 - البدروم يحتوى على "المطبخ، التعقيم المركزي، المغسلة، المشرحة، الغازات الطبية، تغيير ملابس العاملين".



9 - يحتوي الدور الأرضي على "قسم العيادات الخارجية، الغسيل الكلوي، المعامل، الأشعة، قسم الطوارئ، بنك الدم، صيدلية، غرفة إدارية، وغرفة خدمية".



10 - يشمل الدور الأول "العناية المركزة الجراحي والطبي، قسم العمليات، غرفة إقامة المرضى، غرفة خدمية".



11- الدور الثاني يضم "قسم الحضانات والمبتسرين، قسم النساء والولادة، غرفة إقامة المرضى، غرفة خدمية".



12 - الدور الثالث يضم "قسم العلاج الطبيعي، المناظير، غرفة إقامة المرضى، وغرفة خدمية"، ويشمل الدور الرابع "غرف سكن الأطباء والممرضات، وقاعات متعددة الأغراض، وغرف خدمية".





تجهيزات مستشفى جهينة بسوهاج (1)



تجهيزات مستشفى جهينة بسوهاج (2)



تجهيزات مستشفى جهينة بسوهاج (3)



تجهيزات مستشفى جهينة بسوهاج (4)



تجهيزات مستشفى جهينة بسوهاج (5)



جانب من تجهيزات مستشفى جهينة (1)



جانب من تجهيزات مستشفى جهينة (2)



جانب من تجهيزات مستشفى جهينة (3)



جانب من تجهيزات مستشفى جهينة (4)



جانب من تجهيزات مستشفى جهينة (5)



جانب من تجهيزات مستشفى جهينة (6)



جانب من تجهيزات مستشفى جهينة (7)



جانب من تجهيزات مستشفى جهينة بسوهاج (1)



جانب من تجهيزات مستشفى جهينة بسوهاج (2)



جانب من تجهيزات مستشفى جهينة بسوهاج (3)



جانب من تجهيزات مستشفى جهينة بسوهاج (4)



جانب من تجهيزات مستشفى جهينة بسوهاج (5)



مستشفى جهينة المركزي (1)



مستشفى جهينة المركزي (2)



مستشفى جهينة المركزي (3)



مستشفى جهينة المركزي (4)



مستشفى جهينة المركزي (5)