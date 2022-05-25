تجديد حبس مدرب سباحة ومدير الأمن الإداري في نادى بطنطا 15يوما في قضية غرق طفل

الغربية مصطفى عادل

قررت نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة شريف الحبشي، مدير النيابة تجديد حبس مدرب سباحة، بأحد الأندية الخاصة، بمدينة طنطا، ومدير الأمن الإداري بالنادى 15يوما على ذمة التحقيقات في قضية غرق طفل، يبلغ من العمر7 سنوات في حمام السباحة، في المحضر 3712 لسنة 2022 إدارى ثان طنطا.

كما امرت النيابة العامة بضبط وإحضار 2 أخرين من مسئولي النادي.

وقال وليد الفولي، المستشار القانوني محامي أسرة المجني عليه لـ "اليوم السابع"، إنه تم اتهام المتهمين بالقتل الخطأ بسبب الأهمال والرعونة، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وعدم اتباع إجراءات الأمن والسلامة في حمام السباحة.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطار بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول الطفل لمستشفي طنطا الجامعي جثة هامدة، بعدما تعرض للغرق في حمام سباحة.

وبسؤال أهليته تبين أثناء تواجده في حمام سباحة أحد الأندية بمدينة طنطا، غرق في مياه الحمام أثناء التمرين، وفشلت محاولات إنقاذه، ولفظ أنفاسه الأخيرة، تم تحرير محضر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.