"بيطرى كفر الشيخ": افتتاح 3 مجازر عقب تطويرها بتكلفة 95 ألف جنيه قريبا

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن هناك خطة لتطوير المجازر بمدن وقرى المحافظة من خلال مرحلتين، وتم الانتهاء من تطوير 3 مجازر بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، "بلطيم وبيلا ودسوق"، وسيجرى افتتاحها قريبا، بتكلفة حوالى 95 مليون جنيه.



وأضاف بشار، لـ" اليوم السابع"، الخطة لتطوير مجازر كفر الشيخ طموحه، بتوسيعها وتشغيل المجازر على أحدث النظم، وتبلغ تكلفة تطويرها 184 مليون جنيه، بالتزامن مع تطوير الوحدات البيطرية لرفع مستوى الخدمات البيطرية المقدمة إلى المواطنين، لافتا إلى أن من بين خطوط الدفاع الأول عن صحة الإنسان تطوير المجازر والوحدات البيطرية، مؤكداً أن تطوير المجازر سيقضى على عملية الذبح خارجها.



وقال مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، نحرص على المتابعة المستمرة للماشية سواء بالمنازل أو الحظائر، من خلال حملات التحصين ضمن الحملات القومية سواء ضد أمراض الوادي المتصدع والحمى القلاعية والتسمم الدموي، وينصح أهلينا المزارعين ومربي الماشية بالمحافظة بعدم التوجه لعلاج مواشيهم إلا لأطباء بيطريين متخصصين، ولدينا 105 عيادات بيطرية منتشرة بقرى ومدن المحافظة، تجرى الكشف الطبي على الماشية، وتتردد عليها حوالي 30 ألف رأس ماشية شهرياً، مؤكداً أن هناك قروضا تقدم للمربين بفائدة تصل لـ5% فقط، ويتم تقديم شهرياً قروض لشراء 4 آلاف رأس ماشية تجرى متابعتها.