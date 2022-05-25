بوتين: روسيا وإفريقيا ستتمكنان معًا من ضمان الأمن فى العالم

وأضاف بوتي في برقية تهنئة لرؤساء دول وحكومات القارة الإفريقية بمناسبة حلول يوم "إفريقيا"، "لقد أولت بلادنا دائما أهمية خاصة لتنمية العلاقات الودية مع الشركاء الأفارقة، حيث وفرت القمة الروسية - الإفريقية، التي عقدت في سوتشي في عام 2019، ظروفا جيدة لتوسيع التعاون المثمر على المستوى الثنائي وعلى أساس متعدد الأطراف أيضا".

وأعرب الرئيس الروسي بحسب الرئاسة الروسية اليوم الأربعاء، عن ثقته في "أن بلاده وإفريقيا ستتمكنان بالعمل المشترك من ضمان تطوير وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الواعدة في مختلف المجالات لصالح الدول والشعوب، ولصالح تعزيز الأمن والاستقرار في إفريقيا وحول العالم".