بعد حادث تكساس.. بايدن يدعو الكونجرس للوقوف فى وجه لوبى الأسلحة النارية

وقال بايدن، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، إن الوقت حان لتحويل الألم إلى عمل من أجل كل مواطن في الولايات المتحدة، مضيفا أنه يجب التوضيح لكل مسؤول منتخب أن الوقت حان للتحرك، داعيا الكونجرس مجددا إلى تمرير تشريع بشأن الأسلحة.



وأضاف الرئيس الأمريكي أنه عندما تم تمرير حظر الأسلحة الهجومية انخفضت حوادث إطلاق النار، مشيرًا إلى أن فكرة دخول طفل يبلغ من العمر 18 عامًا متجر أسلحة نارية ويشترى سلاحين هجوميين هى فكرة خاطئة ومدمرة لبراءة الأطفال.