بعد تقرير إدانة الحكومة بحفلات داونينج ستريت.. جونسون يعتذر لعمال الأمن والنظافة

كتبت: نهال أبو السعود

قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إنه فوجئ من سلوك موظفى داونينج ستريت فى حفلات انتهاك الإغلاق بعد أن اطلع على تقرير الموظفة الحكومية سو جراى، واعتذر لطاقم الأمن والنظافة عن معاملتهم المروعة فى الأحداث التى أصر على أنه ليس لديه علم بها.

ووفقا لصحيفة الإندبندنت، تأتى تصريحات جونسون بعد نشر تقرير سو جراي عن فضيحة "بارتيجيت" والذى وصف تصرفات جونسون وحكومته بفشل ذريع فى الالتزام بالمعايير المتوقعة من جميع السكان البريطانيين خلال جائحة كورونا.

وأشار التقرير إلى أن أحد الأفراد كان مريضاً بسبب الإفراط فى استهلاك الكحول بالحفلات، بينما كانت هناك مشادة طفيفة بين شخصين آخرين.

وكتبت جراى: "كانت هناك إخفاقات في القيادة والحكم من قبل أجزاء مختلفة من المكتب رقم 10 ومكتب مجلس الوزراء في أوقات مختلفة".

وفي أول تعليقاته العامة، بعد ساعات فقط من تلقيه تقرير سو جراى عن الأحداث في داونينج ستريت تحت قيود كوفيد، نفى جونسون أنه ضلل البرلمان عن عمد وأصر على أنه شعر "بالدهشة والإحباط" مثل الآخرين لرؤية مدى الانتقاد في داونينج ستريت.

وتم اتهام رئيس الوزراء بانتهاكات إغلاق Covid بعد أن أصدرت شرطة العاصمة 126 غرامة على الأحداث التي تمتد لثمانية تواريخ، وتلقى جونسون نفسه غرامة واحدة فقط لحفل عيد ميلاده أثناء الإغلاق.

وفي إشارة إلى تقرير جراي ، قال جونسون: "آمل بشدة الآن بعد أن أبلغت أننا سنتمكن من المضي قدمًا والتركيز على أولويات الشعب البريطاني".