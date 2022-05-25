بروتوكول بين محافظة الدقهلية والقوات المسلحة لتطوير منظومة الحوكمة العمرانية

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون العلمى والتكنولوجى مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع محافظة الدقهلية لتطوير منظومة الحوكمة العمرانية والمخطط الإستراتيجي والتفصيلى التنموى لمدينة آجا، ودراسة تطوير صناعة الطوب من التربة المثبتة باستخدام التقنيات الحديثة.



بدأت مراسم البروتوكول بكلمة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أكد فيها أن القوات المسلحة كعادتها دائماً تعمل على تقديم الدعم الكامل لجميع محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول سيساهم بشكل كبير فى إنهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، متطلعاً إلى أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون المثمر بين محافظة الدقهلية والكلية الفنية العسكرية.



وألقى اللواء أ د إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، كلمة أكد خلالها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم جهود التنمية بشتى ربوع الوطن، مشيراً أن البروتوكول يعد باكورة تعاون مع محافظة الدقهلية للمساهمة فى تطوير عدد من المدن والقرى بالمحافظة.