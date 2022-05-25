بدء الاحتفال بمولد السيدة العذراء بجبل الطير فى سمالوط بالمنيا.. غدًا

المنيا - حسن عبد الغفار

تشهد محافظة المنيا، استعدادات مكثفة من جميع الأجهزة بالمحافظة، استعدادا لاستقبال موسم مولد السيدة العذراء والذى يشارك فيه نحو مليونى شخص كل عام، حيث تبدأ الاحتفالات الخميس 27 مايو ولمدة أسبوع ومتواصل وسط إجراءات أمنية واحترازية.



وتشهد المنطقة أعمال التطوير الشاملة لمسار العائلة المقدسة، في منطقة "دير جبل الطير" بسمالوط جنوب المنيا.



أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، والذي يعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري.



وأضاف المحافظ، أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يتابع باستمرار الموقف العام لمراحل تطوير أعمال مسار العائلة المقدسة بعدد من المحافظات، ومنها منطقة جبل الطير بمركز سمالوط، لوضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.



هذا ويقع دير جبل الطير أمام مركز سمالوط في شرق النيل، ويضم كنيسة السيدة العذراء مريم، وهى إحدى الكنائس الأثرية في المنطقة التي أقامت فيها العائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى أرض مصر.