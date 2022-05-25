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بتكلفة 840 مليون جنيه.. مميزات مركز تحكم الكهرباء بالعاصمة الإدارية.. إنفوجراف

الأربعاء، 25 مايو 2022 06:54 م
بتكلفة 840 مليون جنيه.. مميزات مركز تحكم الكهرباء بالعاصمة الإدارية.. إنفوجراف إنفوجراف

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يمتلك مركز التحكم القومى لشبكة الكهرباء الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تصل تكلفته لـ 840 مليون جنيه العديد من المميزات، وله أهمية بالغة خاصة أنه سيجعل الدولة قادرة على تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد 500 ك.و، و220 ك.و، و 132 ك.و بإجمالي عدد 228 محطة منها عدد 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59,5 جيجاوات للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية.

ومن مميزاته أيضا تشغيل ومراقبة وحدات إنتاج الطاقة الكهربية بجميع محطات الإنتاج المختلفة بمحطات طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية والمحطات المائية والمحطات البخارية وضمان التشغيل الأمن والاقتصادي لجميع الوحدات.

وفى الإنفوجراف التالى نرصد مميزات وأهمية مركز تحكم الكهرباء بالعاصمة الإدارية..

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العاصمة الإدارية

شبكة كهرباء العاصمة الإدارية

معلومات عن العاصمة الادارية الجديدة

اليوم السابع بلس


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