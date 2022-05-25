باسكت القمامة الذكى مشروع لفصل المخلفات المختلفة من القمامة لثلاثة أنواع.. لايف

فريق المحافظات

عرض اليوم السابع لقاء مع الطالب أحمد محمد عبدالفتاح، طالب بالفرقة الثالثة ميكاترونيكس، فكرة مشروع عبارة عن " باسكت القمامة الذكى" ودوالذى يقوم بفصل المخلفات المختلفة من القمامة لثلاثة أنواع .





وأكد الطالب أن فكرة المشروع حتى لفصل المخلفات المختلفة من صلبة إلى البلاستيك والورق والمعادن، وذلك عن طريق سينسور يقوم بتوجيه نوعية المخلفات إلى الباسكت الخاص بها، وذلك لتوفير العناء عن الفرز وتوفير الوقت للعمل على التصنيع المتنوع بشكل أفضل .



وتابع الطالب أن المشروع تكلف مايقرب من 1000جنية، وتم أنهاؤة فى عشرة ايام، وان تنفيذى أمام المصالح الحكومية والنوادى وغيرها من الأماكن وستساعد بشكل كبير فى الفرز للمخلفات .

جاء ذلك خلال الملتقى الفكرى الأول لطلاب الجامعات التكنولوجية بحضور الدكتور أحمد الحيوى مستشار وزير التعليم العالي للتعليم العالى الفنى وأمين صندوق تطوير التعليم، ورؤساء الجامعات التكنولوجية بالقاهرة وبنى سويف ، وعدد من الطلاب بالجامعات ، علاوة على تنظيم الجامعة لدورة الصداقة الاولى بين ثلاث جامعات تكنولوجية.