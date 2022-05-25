وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن هذا القرار تم بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. 