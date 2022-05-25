اليابان تسمح بعودة السياح الأجانب اعتبارا من يونيو المقبل

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تجري اليابان ترتيباتها النهائية لاستئناف استقبال السياح الأجانب اعتبارا من شهر يونيو المقبل، في إطار جهود الدولة لتخفيف قيود مكافحة وباء كورونا (كوفيد-19).



وقالت مصادر مطلعة، في تصريحات صحفية، أوردتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن الخطة غدا الخميس على أقرب تقدير، بينما لم تُعرف بعد تفاصيل مثل ما إذا كانت الحكومة ستفرض حدا أقصى لعدد السياح المسموح لهم بالدخول.



جدير بالذكر أن اليابان تعمل منذ شهر مارس الماضي على تخفيف قيود كورونا الحدودية، وتخطط لمضاعفة الحد الأقصى للوافدين إلى 20 ألف شخص يوميًا بدءًا من شهر يونيو المقبل.



وبدأت اليابان أمس الثلاثاء، قبول جولات صغيرة للسياح المحصنين ضد كورونا من الولايات المتحدة وأستراليا وتايلاند وسنغافورة في إطار محاولاتها لاستئناف السياحة الأجنبية.



يشار إلى انخفاض عدد الزوار الأجانب إلى اليابان في عام 2021 الماضي بنسبة 99.2 في المئة مقارنة بعام 2019 قبل الوباء إلى مستوى قياسي بلغ 245 ألفا و900 زائر، وسط قيود السفر التي فرضتها البلاد لمكافحة وباء كورونا.