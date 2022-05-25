اليوم السابع
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الميكروباص وقع هنا و6 أشخاص راحوا ضحايا.. والنيابة تأمر بحبس السائق "لايف"

الأربعاء، 25 مايو 2022 01:54 م
الميكروباص وقع هنا و6 أشخاص راحوا ضحايا.. والنيابة تأمر بحبس السائق "لايف"
المنيا - حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من موقع حادث ميكروباص المنيا الذى راح ضحيته 6 أشخاص، وقررت النيابة العامة حبس سائق الميكروباص احتياطيا على ذمة التحقيقات.
 
كانت الأجهزة الأمنية تلقت أخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد سقوط ميكروباص يقل عددا من الركاب بترعة الإبراهيمية أمام قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين، انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم انتشال الركاب ونقلهم إلى المستشفى العام. 
 
وأفادت التحريات الأولية، أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور. 
 
وكان لأهالى قرية البرجاية دور كببر فى التعامل مع الحادثة فور وقوعها وساهموا فى إنقاذ عدد من الركاب وإخراجهم من المياه. 
 
وجاء بيان النيابه العامة التى امرت بحبس سائق السيارة احتياطيا على ذمة التحقيقات. 

 


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