"المصنفات" تضبط شبكة بالشرقية تفك شفرات القنوات الفضائية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث المصنفات في ضبط شبكة للبث اللاسلكى لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص بالشرقية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (ثلاثة أشخاص) بإنشاء شبكة للبث اللاسلكى على مستوى نطاق دائرة مركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية ، حيث يقوموا ببث مجموعة من القنوات فيها المحتوى الخاص بالقنوات الفضائية المشفرة وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية تم إستهداف مقر الشبكة المشار إليها وتم التقابل مع (أحد المتهمين "مدير وشريك فى الشبكة" – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أبو كبير بالشرقية) وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (63 جهاز إستقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة - المستلزمات والأدوات والعدد المُستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية – هاتف محمول خاص بالمتهم بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى – عدد من الأوراق مدون بها أسماء المشتركين).. وبمواجهته أقر بإرتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادى ، كما تبين أن الشبكة المشار إليها وفروعها تقدم الخدمة لعدد من المواطنين نظير مبالغ مالية شهرية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.