المركزى الأوروبى: ارتفاع أسعار الفائدة تحد للشركات والدول المثقلة بالديون

أ ش أ

قال البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأربعاء، في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي إن ارتفاع أسعار الفائدة قد يمثل تحديا للشركات والدول المثقلة بالديون بمنطقة اليورو.



وحذر التقرير من أن رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة في منطقة اليورو من المرجح أن يكون "تحديا للدول والشركات المثقلة بالديون"، منوه إلى أنه سينتج عن ذلك فروق أسعار أعلى، والتي تقيس فروق الأسعار المراقبة بإحكام بين معدلات الاقتراض في مختلف البلدان في منطقة اليورو وتلك التي تعتبر "آمنة" مثل سندات "Bund" الألمانية ذات العشر سنوات، وكذلك بين المقترضين من القطاع الخاص، وكلها قد تؤدي إلى "زيادة التفتت المالي".



وبحسب المركزي الأوروبي، بعد عقد من التخفيضات في أسعار الفائدة في منطقة اليورو، يجب أن يحدث انعكاس الدورة في سياق انتعاش قوي للأسعار التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.



وأشار لويس دي جويندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، في التقرير إلى أن هذا الصراع بالفعل قد أدى إلى "زيادة المخاطر على الاستقرار المالي بسبب تأثيره على جميع جوانب النشاط الاقتصادي وظروف التمويل تقريبًا".



وأوضح التقرير أيضًا أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يحمل "مخاطر، لا سيما إذا كان زخم النمو الأساسي بطيئًا"، مضيفا أن نهاية الأموال السهلة تمثل خطر اختلال التوازن في منطقة اليورو منذ اللحظة التي تبدأ فيها بعض البلدان، ولا سيما المثقلة بالديون، في إثارة قلق المستثمرين والأسواق.



وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن "استدامة ديون الشركات والحكومات" التي تراكمت لديها مخزون كبير من الديون "قد تتدهور" في حالة زيادة تكاليف التمويل.



ومن المتوقع أن يقرر البنك المركزي الأوروبي في يونيو المقبل وقف مشترياته من الديون الصافية، والتي ساعدت حتى الآن على تسوية مستوى أسعار السوق. ثم يجب أن تبدأ دورة رفع أسعار الفائدة الرئيسية في يوليو القادم ، وفقًا لتصريحات كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أمس الثلاثاء.