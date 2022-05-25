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الكهرباء: استهلاك شهر يونيو آخر فاتورة بالأسعار القديمة.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 25 مايو 2022 05:04 م
الكهرباء: استهلاك شهر يونيو آخر فاتورة بالأسعار القديمة.. اعرف التفاصيل وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه سيتم تطبيق اسعار الشرائح للعام المالى الجديد بدأ من اول يوليو المقبل و التى تم إعلانها خلال الموتمر الصحفى الخاص بالاعلان عن خطة الدولة لرفع الدعم حتى 2025 فى يوليو 2020، موكدا أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ خطة الدولة لرفع الدعم تدريجيا والتى تنتهي فى يوليو 2025.

و أضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن المواطن يعلم  بأسعار شرائح الكهرباء للعام المالى الجديد و القادم و حتى نهاية خطة رفع الدعم فى يوليو 2025 ، لافتا إلى أن فاتورة شهر يوليو التى تعبر عن استهلاك يونيو هى اخر فاتورة بالاسعار القديمة.

وتابع المصدر أن من يحدد قيمة فاتورة الكهرباء هو المشترك نفسه من خلال طبيعة استهلاك الكهرباء و مدى وعيه بطرق الترشيد السليمة التى لا توثر على طبيعة استهلاكه ولكنها تحسن استخدام الطاقة ، موكدا أن الفئات الأكثر احتياجا والتى تمثل اول شريحتين من صفر إلى 50 وحتى 100 كيلو وات ساعة ستستمر في الحصول على دعم مادى من الدولة حتى بعد انتهاء خطة رفع الدعم فى 2025.


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