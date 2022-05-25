الكرملين: بوتين يشارك غدًا في المنتدى الاقتصادى الأوراسي عبر "الفيديو"

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اعلنت الرئاسة الروسية (كرملين) اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك غدا الخميس في الجلسة الكاملة للمنتدى الاقتصادي الأوراسي عبر قنية "الفيديو".



وذكر الكرملين، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إنه في الـ26 من مايو، سيلقي رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين كلمة عن بُعد في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الأوراسي الأول حول موضوع (التكامل الاقتصادي الأوراسي في عصر التغيرات العالمية: فرص جديدة للاستثمار)".



وأضاف البيان أن بوتين سيشارك أيضًا في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى برئاسة قيرغيزستان في 27 مايو في شكل مؤتمر عبر الفيديو.



وأوضح أن المنتدى سيبحث أيضًا الجوانب الحالية لعمليات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بما فيها الخطوط الاستراتيجية لتنمية التكامل بحلول عام 2025، مٌشيرًا إلى أن المبادئ التوجيهية لسياسة الاقتصاد الكلي للدول الأعضاء في الاتحاد ستتم الموافقة عليها، فضلا عن مناقشة مسائل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين الاتحاد الاقتصادي والنقدي الآسيوي مع الشركاء الأجانب.