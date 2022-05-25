القوى العاملة : تحصيل 422 ألف جنيه مستحقات طبيبة بجدة

كتبت آية دعبس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى حل شكوى الطبيبة " نورا.ع.م.م"، وحصلت علي مستحقاتها البالغة 86 ألف و433 ريالا سعوديا ، أي ما يوازي 422 ألف و913 جنيها مصريا تقريبا.

وقالت الوزارة، فى بيان، إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة شكوى الطبيبة "نورا .ع.م.م" والتى كانت تعمل لدى مجمع عيادات طبيب التجميل، والتى التمست فيها حل النزاع وديا مع إدارة المجمع، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وأشارت إلى أنه بمتابعة هذه الشكوى مع الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة ، أكد أن المكتب قام بزيارة إدارة مجمع عيادات طبيب التجميل بالرياض برفقة الطبيبة، وتم الاتفاق على فسخ عقد العمل بالتراضي واستلام المستحقات المالية للطبيبة والموافقة على نقل كفالتها .

وقال الملحق العمالي بجدة: إنه بالفعل تم توقيع إقرار فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، واعتماد مخالصة بمستحقاتها المالية، تم تحويلها إلى حساب الطبيبة بالبنك فى اليوم التالى، وتم فى وقت لاحق نقل كفالة الطبيبة إلى صاحب عمل جديد بناء على رغبتها .

وقدمت الطبيبة الشكر لوزارة القوى العاملة ومكتب التمثيل العمالي بالرياض على سرعة الاستجابة والانتقال إلى إدارة المجمع لحل شكواها .