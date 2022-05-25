العراق: سنرد بشكل حاسم على الأعمال الإرهابية لداعش فى كركوك وديالى

وقال اللواء الخفاجي في تصريح خاص لقناة (العراقية الإخبارية) اليوم الأربعاء، "بدأت التعزيزات العسكرية في ديالى وكركوك، حيث تم فرض أطواق أمنية، وتفعيل الجهد الاستخباري والامني المتواجد في تلك المنطقة".. مضيفا أن "العناصر الإرهابية استغلت سوء الأحوال الجوية في تنفيذ عملياتها الإجرامية، ما يتطلب الحيطة والحذر وتفعيل الجهد الاستخباري والتواصل بشكل مستمر والقيام بعمليات استباقية".



وكانت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت أمس الثلاثاء، اعتقال 13 إرهابيًا في محافظات بغداد وديالى وكركوك، مشيرة إلى أنه - خلال عمليات نوعية نفذتها مفارز الوكالة لملاحقة عناصر (داعش) - تم القبض على 9 إرهابيين في محافظة بغداد وثلاثة في كركوك وإرهابي واحد في ديالى.