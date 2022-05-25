اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مايو 2022 10:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

العراق: سنرد بشكل حاسم على الأعمال الإرهابية لداعش فى كركوك وديالى

الأربعاء، 25 مايو 2022 09:59 ص
العراق: سنرد بشكل حاسم على الأعمال الإرهابية لداعش فى كركوك وديالى الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي اللواء تحسين الخفاجي، أن جيش بلاده سيرد بشكل حاسم وسريع على الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تنظيم (داعش) الإرهابي في ديالى وكركوك.

 

وقال اللواء الخفاجي في تصريح خاص لقناة (العراقية الإخبارية) اليوم الأربعاء، "بدأت التعزيزات العسكرية في ديالى وكركوك، حيث تم فرض أطواق أمنية، وتفعيل الجهد الاستخباري والامني المتواجد في تلك المنطقة".. مضيفا أن "العناصر الإرهابية استغلت سوء الأحوال الجوية في تنفيذ عملياتها الإجرامية، ما يتطلب الحيطة والحذر وتفعيل الجهد الاستخباري والتواصل بشكل مستمر والقيام بعمليات استباقية".


وكانت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت أمس الثلاثاء، اعتقال 13 إرهابيًا في محافظات بغداد وديالى وكركوك، مشيرة إلى أنه - خلال عمليات نوعية نفذتها مفارز الوكالة لملاحقة عناصر (داعش) - تم القبض على 9 إرهابيين في محافظة بغداد وثلاثة في كركوك وإرهابي واحد في ديالى.

 


العراق

ديالى

كركوك

داعش

الداخلية العراقية


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة