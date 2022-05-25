الإسكندرية جاكلين منير

عقدت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، اجتماعا برئاسة اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مع ممثلى بنك الاستثمار القومى، بحضور رؤساء قطاعات التخطيط والمشروعات والتشغيل والصيانة، لمناقشة موقف مشروعات الخطة العاجلة لتطوير منظومة الصرف الصحى بشرق المدينة.

وشمل الاجتماع موقف الأعمال الاعتيادية وهى 6 مشروعات كبرى تشمل:

إنشاء محطة رفع طوسون المزارع وخط الطرد حتى محطة معالجة الزياتين

إنشاء خط طرد محطة المعمورة البلد وتدعيم خط انحدار مجمع شارع بورسعيد

وإنشاء خط طرد محطة رفع الرأس السوداء حتى معالجة الزياتين

وإنشاء خط طرد مخطة رفع المنتزه 2 وإحلال وتجديد خط انحدار صرف صحى بشارع 45 , وإحلال وتجديد خط طرد محطة رفع 6 المنتزه

وإنشاء غرفة تهدئة بشارع مصطفى كامل

وموقف الأعمال الكهروميكانيكية بتوريد طلمبات لمحطة الرفع ورفع كفاءتهم.

وذلك لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحى لاستيعاب زيادة التصرفات المطردة فى السنوات الأخيرة.

واستعرض نافع التحديات التى تواجه منظومة الصرف الصحى بالإسكندرية ودعم الدولة لشركة الصرف الصحى لمواجهة تلك التحديات.

وأشاد بجهود إدارة المياه للإسراع فى انهاء تلك المشروعات رغم التعارضات وصعوبة العمل فى شرق الإسكندرية، وأردف ذلك جولة تفقدية لموقف المشروعات بشرق المدينة ميدانيا، وتضمنت الجولة تفقد الأعمال بشارع 45 ومحطة طوسون المزارع ومحطة 6 المنتزه.



الصرف الصحى بالإسكندرية تستقبل مسئولى بنك الاستثمار القومى



الصرف الصحى بالإسكندرية