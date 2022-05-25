اليوم السابع
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الصحة تغلق مستشفى خاص فى عابدين لمخالفتها الاشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى

الأربعاء، 25 مايو 2022 10:22 م
الصحة تغلق مستشفى خاص فى عابدين لمخالفتها الاشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى وزارة الصحة والسكان - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قامت وزارة الصحة والسكان، بإغلاق إحدى المستشفيات التابعة للقطاع الخاص بشارع الشيخ ريحان بمنطقة "عابدين" بمحافظة القاهرة، خلال حملة تفتيشية نفذتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، وذلك ضمن الحملات الرقابية المستمرة على كافة المنشآت الطبية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها حرصًا على صحة وسلامة جميع المرضى.
 
وصرح مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، أنه بالمرور على المستشفى تبين عدم التزام المستشفى بمعايير وسياسات مكافحة العدوى وعدم التزامها بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها، فضلاً عن عدم اكتمال التجهيزات الطبية بعدد من أقسام المستشفى المختلفة.
 
وأوضح المصدر أن المخالفات التى تم رصدها تضمنت "عدم وجود غرف مخصصة للإفاقة بعد العمليات، عدم وجود سجل خاص بالعمليات، عدم تقسيم جناح العمليات، عدم وجود ملفات طبية للحالات، تهالك تجهيزات المستشفى والفرش الداخلى الخاص بها، عدم وجود مكان مخصص للتعقيم، عدم وجود قسم للطوارئ".
 
ولفت المصدر إلى أن العاملين بالمستشفى من الفرق الطبية غير مؤهلين وغير حاصليين على تراخيص مزاولة المهنة، مشيراً إلى ضبط أدوية ومستلزمات طبية وأكياس دم وبلازما مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام ، بالإضافة إلى ضبط أدوية مخدرة تؤثر على الصحة النفسية.
 
 
وأشار المصدر إلى أنه تم نقل المرضى المتواجدين داخل المستشفى لإحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من قبل إدارة الرعاية العاجلة التابعة الوزارة من خلال سيارات إسعاف مجهزة، لتلقى الخدمات الطبية اللازمة واستكمال علاجهم.
 
وأكد المصدر استمرار حملات المرور الرقابية على جميع المنشآت الطبية بمحافظات الجمهورية، للتأكد من مطابقتها والعاملين بها للاشتراطات الصحية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية حرصاً على صحة وسلامة المرضى. 
 

الصحة

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غلق مستشفى خاص

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اخبار الصحة

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