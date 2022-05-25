السيطرة على حريق محول كهرباء بمنشأة القناطر

كتبت أسماء شلبى

تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد حريق فى محول كهرباء بمركز منشأة القناطر دون إصابات، بعدما انتقلت سيارتى إطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حريق وتصاعد أعمدة الدخان من داخل محول كهرباء بقرية أبو غالب دائرة المركز، وعلى الفور دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لقطاع إطفاء أكتوبر تنسيقا مع مأمور القسم وفرقة شمال أكتوبر.

وتبين بالفحص نشوب حريق بمحول كهرباء، وأمكن السيطرة على الحريق دون إصابات مع إبلاغ طوارئ الكهرباء لاتخاذ اللازم.