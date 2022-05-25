السيطرة على حريق محول كهرباء بمنشأة القناطر

تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد حريق فى محول كهرباء بمركز منشأة القناطر دون إصابات، بعدما انتقلت سيارتى إطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حريق وتصاعد أعمدة الدخان من داخل محول كهرباء بقرية أبو غالب دائرة المركز، وعلى الفور دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لقطاع إطفاء أكتوبر تنسيقا مع مأمور القسم وفرقة شمال أكتوبر.
وتبين بالفحص نشوب حريق بمحول كهرباء، وأمكن السيطرة على الحريق دون إصابات مع إبلاغ طوارئ الكهرباء لاتخاذ اللازم.
وتظهر العديد من حرائق الشقق السكنية الناتجة عن الماس الكهربائى، بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية بسبب ارتفاع دراجات الحرارة، ولتفادى حصوله يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق ومن إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربى:
1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله
2- قطع التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات
3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة
5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز
6- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد
7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت
8- لا توصل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار الكهربى
9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل
10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق
11- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام
12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية
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