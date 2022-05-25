السيطرة على حريق محدود فى محل بالسوق السياحى بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية في محافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق نشب في أحد محلات شارع السوق السياحي بوسط المدينة، دون مصابين أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة إخطارا يفيد باندلاع حريق محدود في أحد المحلات بشارع السوق السياحي، وعلى الفور انتقلت سيارتي اطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداد النيران لباقي المحلات والبازارات بالشارع، وتمت السيطرة على الحريق في دقائق معدودة بمساعدة أهالي المنطقة، دون مصابين او خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكان قد قام رجال مجلس مدينة الأقصر بالعمل فى إنشاء مطبين صناعيين أمام محطة الكهرباء بمنطقة مدخل طريق نجع الطينة ونجع عبادي، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالاستجابة الفورية والعاجلة لشكاوى المواطنين، والعمل على إيجاد حلول سريعة وإزالة أسباب الشكاوى للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

البداية كانت بتلقي رئاسة مجلس مدينة الأقصر، بقيادة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، وتحت إشراف سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، شكوى مقدمة من قبل اثنين من المواطنين عبر الصفحة الرسمية لمجلس مدينة الأقصر بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تفيد بأن المواطنين تقدموا بطلب رسمي وممثلين عن أهالى المناطق المعنية، لرئيس مجلس مدينة الأقصر، بشأن إنشاء مطبين صناعيين أمام محطة الكهرباء محطة محولات الضغط العالي بمنطقة نجوع الطينة وعبادي بمنطقة حي شمال، لأنها تعتبر مناطق مفارق ولكثرة الحوادث بهذه المناطق.