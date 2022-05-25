نفت رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون، اليوم الأربعاء، إرسال بلادها أموال إلى المنظمات الإرهابية، وذلك ردا على الاتهامات التركية لبلادها فى أعقاب طلبها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وتابعت أندرسون أن المحادثات جارية في استوكهولم مع تركيا في إطار جهود مواجهة القلق التركي تجاه انضمام السويد إلى الحلف، مضيفة أنه سيتم مناقشة عدد من الأمور التي لم تكن واضحة في وسائل الإعلام والتقارير من مصادر أخرى، وذلك حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية.
وفى وقت سابق عقد لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكى، اجتماعا افتراضيا مع وزير الدفاع الأوكرانى، ألكسى ريزنيكوف، لبحث الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال وزير الدفاع الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على زيادة تبادل المعلومات بشأن الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا.
وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا سيتواصل دون توقف، متابعا: سنرسل إلى أوكرانيا المزيد من المدافع والأسلحة، وقال وزير الدفاع الأمريكى، نوفر مع الحلفاء الأسلحة والتدريبات للقوات الأوكرانية.
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