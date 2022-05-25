وتابعت أندرسون أن المحادثات جارية في استوكهولم مع تركيا في إطار جهود مواجهة القلق التركي تجاه انضمام السويد إلى الحلف، مضيفة أنه سيتم مناقشة عدد من الأمور التي لم تكن واضحة في وسائل الإعلام والتقارير من مصادر أخرى، وذلك حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية.

وفى وقت سابق عقد لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكى، اجتماعا افتراضيا مع وزير الدفاع الأوكرانى، ألكسى ريزنيكوف، لبحث الحرب الروسية الأوكرانية.