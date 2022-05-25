وأوضحت الهيئة ــــ في بيان صحفي، اليوم/الأربعاء ــــ أن جميع الحالات الثلاث لرجال، اثنان فى الثلاثينيات وواحد فى العشرينات من العمر، مؤكدة أن الحالات الثلاثة بخير.



وأشارت إلى أن أحد الرجال الثلاثة سافر إلى مونتريال وكان على اتصال بأول حالة مشتبه بها.

تعمل منظمة الصحة العالمية، وخبرائها، ومركز السيطرة على الأمراض الأمريكي CDC، على تتبع المرض، ومعرفة أسبابة، وأعراضه وطرق الوقاية منه.

وكشف خبراء الصحة إنه لا يوجد لقاح محدد للوقاية من جدري القرود، ولكن أثبتت الدراسات أن لقاح الجدري فعال ضد الفيروس، وأن هناك لقاحين تم الترخيص باستخدامهما للوقاية من جدري القرود.

من جانبها كشفت الدكتورة جينيفر ماكويستون، نائب مدير قسم علم الأمراض بمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي CDC، أنه تم ترخيص لقاح جينيوس Jynneos المكون من جرعتين للوقاية من الجدري وعلى وجه التحديد للوقاية من جدري القرود.

وأضافت، انه سيتم الموافقة على استخدام لقاح جينيوس Jynneos من المخزون الوطنى بالولايات المتحدة الأمريكية لبعض المخالطين لمرضى جدري القرود للوقاية من الإصابة.

وقالت الدكتورة ماكويستون: "في الوقت الحالي، لدينا أكثر من 1000 جرعة متاحة، ونتوقع أن يرتفع هذا المستوى بسرعة كبيرة في الأسابيع المقبلة حيث توفر لنا الشركة المزيد من الجرعات.

وأكدت، أن هناك لقاحًا آخر للجدرى مرخصًا في الولايات المتحدة، وهو لقاح ACAM2000 ، يمكن استخدامه للوقاية من جدرى القرود، ولديها أكثر من 100 مليون جرعة.

أشارت الدكتورة ماكويستون إلى إن لقاح ACAM2000 هو لقاح من الجيل الأقدم للجدري، وله بعض الآثار الجانبية الهامة المحتملة معه، لذا فإن قرار استخدامه على نطاق واسع يجب أن يكون وراءه بعض المناقشات الجادة،،مضيفة بشكل عام، "نأمل في زيادة توزيع اللقاح إلى أقصى حد لأولئك الذين نعلم أنهم سيستفيدون منه"، على حد قولها "، مؤكدة، إن هؤلاء هم الأشخاص الذين كانوا على اتصال بمرضى جدري القرود المعروفين، وعاملين في مجال الرعاية الصحية، واتصال شخصي وثيق جدًا، وأولئك على وجه الخصوص الذين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض خطير."

قال مركز السيطرة على الامراض والوقاية منها، إن الحالة المؤكدة لمرض جدري القرود في الولايات المتحدة كانت لرجل في ماساتشوستس، والحالات الأربع للإصابة بجدرى القرود لدى رجال في نيويورك وفلوريدا ويوتا، حيث أن جدرى القرود من المعروف أنه ينتمى إلى نفس سلالة فيروسات الجدري بشكل عام، موضحة أنه "من المحتمل أن تكون هناك حالات إضافية تم الإبلاغ عنها في الولايات المتحدة".

وأكدت مكويستون، أن مركز السيطرة على الأمراض يتوقع تلقي عينات من الحالات الأربع المشتبه بها "اليوم أو غدًا" لمزيد من التحليل، يمكن للمختبرات داخل شبكة الاستجابة المختبرية لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها اختبار فيروس جدري القرود، ومن ثم يتم تأكيد الإصابة بالفيروس على وجه التحديد في الوكالة من خلال اختبارات PCR، والتي تستغرق "بضع ساعات" لإثبات الإصابة، على حد قولها.

أكد الدكتور جون بروكس، كبير المسؤولين الطبيين للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية" الايدز" في مركز السيطرة على الأمراض، إن جدرى القرود لا ينتشر عن طريق الجنس نفسه، ولكن يمكن أن ينتشر عن طريق الاتصال أثناء ممارسة الجنس.

وأوضح بروكس: "جدري القرود ليس عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي بالمعنى المعتاد، ولكن يمكن أن ينتقل أثناء المحتوى الجنسي والحميم، وكذلك من خلال الاتصال الشخصي والفراش والملابس المشتركة، موضحا، إنه يمكن لأي شخص أن يصاب بجدرى القرود أو ينشره، ولكن "نسبة ملحوظة من الحالات" في أحدث انتشار عالمي تحدث بين الرجال المثليين وثنائيي الجنس

وأضاف، "قد يكون لدى بعض المجموعات فرصة أكبر للتعرض في الوقت الحالي، ولكن ليس بأي حال من الأحوال الخطر الحالي للتعرض لجدري القردة حصريًا لمجتمع المثليين وثنائيي الجنس في الولايات المتحدة"، مضيفا، "يمكن لأي شخص، أن يتطور و ينتشر عدوى جدري القرود، ولكن العديد من المصابين في التفشي العالمي الحالي الذين تم تحديدهم على أنهم رجال مثليين وثنائيي الجنس."

وأشار إلى أن مركز السيطرة على الأمراض قرر عقد مؤتمر صحفي حول تفشي المرض، ويريد المسؤولون التأكد من أن المجتمع على علم بالوضع. كما حث الأطباء على توخي الحذر من المرض، لأنه يمكن أن يشبه الأنواع الأخرى من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

وأوضح، إن الطفح الجلدي "يظهر في أجزاء مختلفة من الجسم أكثر مما نتوقع رؤيته عادة، في بعض الحالات، يكون قد تسبب في ظهور آفات في الشرج أو الأعضاء التناسلية تشبه أمراضًا أخرى مثل الهربس أو جدري الماء أو الزهري، لذلك أي شخص يعاني من طفح جلدي أو آفة حول أعضائه التناسلية أو فتحة الشرج أو أي مكان آخر لم يروه من قبل، عليه الحصول على تقييم كامل لهذا الطفح الجلدي، ولكن بشكل خاص للعدوى المنقولة جنسيا والأمراض الأخرى التي يمكن أن تسبب الطفح الجلدي ، مشيرا الى إنه "ما نحاول القيام به من خلال لفت الانتباه إلى حقيقة أن بعض هذه الحالات كان لها عرض للأعضاء التناسلية وحول الشرج هو فقط لتذكير الناس بأن الناس قد يأتون لتقييم ما يعتقدون أنه مرض منقول جنسيًا.

أصدرت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا إرشادات مؤقتة للبلدان لتعزيز المراقبة والتحقيق في الحالات وتتبع الاتصال والعلاج لكسر سلاسل الانتقال ووقف تفشي المرض، وذلك وفقا لبيان لمنظمة الصحة العالمية اليوم.

ما لا تعرفه عن جدري القرود..

جدري القرود هو مرض يسببه فيروس جدري القرود، إنه مرض فيروسي حيواني المصدر يمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى البشر، يمكن أن ينتشر أيضًا بين الناس من خلال الاتصال الوثيق بشخص مصاب.

الأعراض..

تشمل أعراض جدري القرود عادةً طفح جلدي أو آفات، وحمى، وطفح جلدي، وصداع شديد، وآلام في العضلات، وآلام في الظهر، وفقدان الطاقة، وتضخم في العقد الليمفاوية.

طرق انتقال المرض والعدوى..

1.الأشخاص المصابون بجدري القرود معديون بينما تظهر عليهم الأعراض.

2. يمكن لأي شخص أن يصاب بجدرى القرود من خلال الاتصال الجسدي الوثيق مع شخص تظهر عليه الأعراض.

3. الطفح الجلدي..

4.سوائل الجسم "مثل السوائل أو القيح أو الدم من الآفات الجلدية..

5.القشور معدية بشكل خاص..

6. الملابس أو الفراش أو المناشف.

7. أواني الطعام، الأطباق الملوثة بالفيروس من ملامسة شخص مصاب يمكن أن تصيب الآخرين أيضًا.

8. ينتقل من خلال اللعاب..

يمكن أيضًا أن تكون القرحة أو الآفات أو القروح في الفم معدية، مما يعني أن الفيروس يمكن أن ينتشر عن طريق اللعاب.

9. الأشخاص الذين يتعاملون عن كثب مع شخص مُعدٍ.

بما في ذلك العاملين الصحيين وأفراد الأسرة والشركاء الجنسيين، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى..

10. يمكن أن ينتقل الفيروس أيضًا من المرأة الحامل إلى الجنين..