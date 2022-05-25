السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بتهريب المهاجرين إلى سويسرا

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس على المتهمين بتهريب المهاجرين من مصر إلى سويسرا بالسجن 3 سنوات وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة هربا وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة المهاجر المجنى عليه، بأن دبروا انتقاله من جمهورية مصر العربية إلى دولة سويسرا، باستخدام تأشيرة دخول إليها مزورة، وبغرض الحصول على كسب مادى حال كونهم جماعة إجرامية منظمة وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطنى.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بالانضمام وآخرون مجهولون إلى جماعة إجرامية منظمة أسسها المتهم الثانى بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة من مصر إلى دولة سويسرا من أجل الحصول على مكاسب مادية.

وأكدت التحقيقات اشتراك المتهمين بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على ارتكاب تزويرا فى محرر عرفى هى تأشيرة الدخول لدولة سويسرا، بأن اتفقا معه على اصطناعها على غرار الصحيحة منها وساعداه، بأن أمداه بجواز سفر المجنى عليه سالف الذكر فقام المجهول باصطناعها على إحدى صفحاته وقد تمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.