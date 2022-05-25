السجن المؤبد لقاتل زوجته بعد تعذيبها فى دار السلام

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة المتهم بقتل زوجته في دار السلام بالسجن المؤبد، وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة و عضوية المستشارين حامد راشد و محمد الشرقاوى و سالي الصعيدي الرؤساء ب محكمة استئناف القاهرة، و أمانة سر طارق فتحي والسيد حسن.

كان تلقي اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بلاغاً بوجود جثة داخل منزلها بدار السلام، وانتقل علي الفور قوة أمنية إلى مكان الواقعة.

بالفحص تم العثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها وبمعاينة جثة المجني عليها «م. م»، 27 سنة، تبين وجود آثار تعذيب في جسدها، بجانب وجود آثار لاصق علي فمها وكيس مخده ملطخ بالدماء بجوار الجثة، وبتكثيف التحريات تم القبض القبض على المتهم، وإحالته لمحكمة الجنايات المختصة.