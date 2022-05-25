"الزراعة" توجه نصائح للمزارعين للحفاظ على المحاصيل من تقلبات الطقس

كتبت أسماء نصار

يسود طقس معتدل على انحاء البلاد حتى الخميس مع عودة الأجواء الباردة ليلاً على الوجه البحري وسيناء ، و تستمر الأجواء الربيعية الطبيعية لتشمل كل الدلتا والقاهرة وشمال ووسط وجنوب الصعيد (25 -27°م شمالا و32-33°م فى القاهرة وشمال الصعيد و 35- 36°م جنوباً وعودة الأجواء الباردة ليلاً لتكون الحرارة حول 14-18°م ليلاً على كافة الأنحاء.

وفى هذا الصدد أكد الدكتور محمد على فهيم، مستشار وزير الزراعة ، أن هذا الشكل من الطقس والتذبذبات الكبيرة سيكون لها تأثيرات كبيرة على كل التراكيب المحصولية القائمة.



وحول أهم التوصيات والاحتياطات الزراعية العاجلة والمهمة: 1- الري: لا يجب عودة معدلات الري الطبيعية فجأة "مرة واحدة" ، بل يجب ان تعود بالتدريج لضمان استقرار لعمليات الامتصاص وحتى لا يحدثصدمة فسيولوجية مائية للنبات أو الشجرة .



2-التسميد والرش: عودة برامج التسميد بالمعدلات الطبيعية لكن فى الصورة المتزنة (19:19:19) وعودة التسميد بالاسمدة الأحادية على ان تبدأ فى منتصفالأسبوع بنترات كالسيوم او نترات نشادر "فقط" .

3-الرش صباحاً بمحفزات النمو والاحماض الامينية الحرة (وخاصة الحمض برولين وهيدروكسي برولين) والعناصر الصغرى وخاصةالحديد والمنجنيز والزنك + البوتاسوم فوسفيت ..



4- الوقاية والمكافحة للأمراض والآفات: اجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية او الصابون البوتاسي على أشجار الفاكهة والابتعاد تماما هذه الفترة عن الرش بالمبيدات الكيماويةالجهازية لانها تعمل علي استنزاف اكبر لطاقة النبات.

الفحص الدقيق لوجود الحشرات "حرشفية الاجنحة" والتى يناسبها هذا الشكل من التذبذبات المناخية مثل "دودة عناقيد العنب" فىبساتين العنب وكذلك فراشة الياسمين على الزيتون "دودة براعم الزيتون الخضراء" وحشرة التوتا ابسلوتا على الطماطم ودودة ورق القطنوالدودة الخضراء على المحاصيل “كلها” وكذلك الحشرات القشرية والبق الدقيقي على اشجار الفاكهة وحشرات المن والتربس علىالمحاصيل الصيفية “بامية – قطن – سمسم “، وعند وجود اصابة يجب التدخل بالرش المناسب "دون خلط" .



5- بساتين المانجو: 1- الاهتمام الزائد بمركبات عالي الماغنسيوم والمنجنيز وطبعا الكالسيوم في صورة "الفوسفيت" وذلك لالتئام الجروح الناتجة عن التذبذباتالكبيرة في الحرارة سواء للانسجة الغضة بما فيها الثمار.

2- الرش الحتمي ضد الأمراض مثل البياض الدقيقي وخاصة الانثراكنوز لأنه فطر يهاجم الأنسجة "المجروحة" علي أن تكون جلوكونات/ اكسي كلورو / هيدروكسيد النحاس من ضمن التركيب.

3- الرش ضد الحشرة القشرية والبق الدقيقي لأنهما يصيبا الأشجار الضعيفة.