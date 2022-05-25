الرئيس السيسي يهنئ أذربيجان بذكرى يوم الجمهورية

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان ، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية.
كما أوفد الرئيس السيسي ، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد محمد رضا إلى سفارة أذربيجان بالقاهرة؛للتهنئة بهذه المناسبة.
مشاركة
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان ، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية.
كما أوفد الرئيس السيسي ، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد محمد رضا إلى سفارة أذربيجان بالقاهرة؛للتهنئة بهذه المناسبة.
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة