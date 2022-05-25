اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مايو 2022 03:41 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ أذربيجان بذكرى يوم الجمهورية

الأربعاء، 25 مايو 2022 03:17 م
الرئيس السيسي يهنئ أذربيجان بذكرى يوم الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان ، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية.


كما أوفد الرئيس السيسي ، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد محمد رضا إلى سفارة أذربيجان بالقاهرة؛للتهنئة بهذه المناسبة.


الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصر

أذربيجان


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