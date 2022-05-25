الرئيس السيسي يهنئ أذربيجان بذكرى يوم الجمهورية

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان ، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية.



كما أوفد الرئيس السيسي ، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد محمد رضا إلى سفارة أذربيجان بالقاهرة؛للتهنئة بهذه المناسبة.