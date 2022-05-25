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الرئيس السيسى فى يوم أفريقيا: مصر ستظل تسعى مع أشقائها لتحقيق التنمية

الأربعاء، 25 مايو 2022 11:09 ص
الرئيس السيسى فى يوم أفريقيا: مصر ستظل تسعى مع أشقائها لتحقيق التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، جميع الشعوب الأفريقية الشقيقة، بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا .
 
وكتب الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:"هذا اليوم الذى يمثّل ذكرى تاريخية عظيمة أسست لعهدٍ جديد فى تعزيز الوحدة والتعاون المشترَك بين دول قارتنا.".
 
وأكد الرئيس السيسى، أن مصر ستظل تسعى جنباً إلى جنب مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود المشتركة فى إيجاد حلول للمشكلات والنزاعات التى عانت منها القارة لعقود حالت دون تحقيق أحلام أبنائها. 
 
وتابع الرئيس السيسى:"وها نحن اليوم، نخطو خطواتنا الثابتة نحو إيجاد قارة مستقرة تكفل العيش الكريم لشعوبها، وتبث ثقافة الحضارة والتسامح والمحبة لكل العالم. فكل عام وشعوب إفريقيا في تقدم واستقرار وازدهار".

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