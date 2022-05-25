الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة والدة الأمير فهد بن ذعار بن تركى بن عبدالعزيز

كتب محمد جمال

أعلن الديوان الملكى السعودى اليوم وفاة والدة الأمير فهد بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وجاء البيان كالتالى:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير / فهد بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود ، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الخميس الموافق 25 / 10 / 1443 هـ، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.



تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.