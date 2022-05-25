

قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - "من أجل الخروج الآمن للسفن الأجنبية من ميناء ماريوبول، من الساعة 08:00 بتوقيت موسكو يوم 25 مايو، ويتم تنظيم ممر إنساني بطول 115 ميلًا وعرض ميلين في اتجاه البحر الأسود".



وأشار ميزينتسيف إلى أنه نتيجة لمجموعة الإجراءات التي اتخذتها البحرية الروسية، تم القضاء على خطر الألغام في المنطقة المائية للميناء ، ويجري اتخاذ تدابير لإعادة البنية التحتية للميناء.



وقال ميزينتسيف: "في 6 موانئ (خيرسون ونيكولاييف وتشرنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا ويوجني)، لا تزال 70 سفينة أجنبية من 16 دولة محتجزة. ولا يسمح خطر القصف وخطر الألغام الكبير الذي تسبب فيه المسؤولون في كييف للسفن بالخروج بحرية إلى عرض البحر"، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الروسية تفتح يوميًا ممرًا بحريًا إنسانيًا باتجاه الجنوب الغربي من المياه الإقليمية لأوكرانيا.



وأضاف أن سلطات كييف تتهرب بكل طريقة ممكنة من التفاعل مع ممثلي الدول الأجنبية والشركات المالكة للسفن في حل مشكلة ضمان الخروج الآمن للسفن المحتجزة.