اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مايو 2022 11:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الخضروات والفاكهة بأكبر سوق جملة فى الشرقية.. البطاطس بـ 3.5 جنيه.. لايف

الأربعاء، 25 مايو 2022 10:07 ص
الخضروات والفاكهة بأكبر سوق جملة فى الشرقية.. البطاطس بـ 3.5 جنيه.. لايف المعلم عبد العزيز الجندى صاحب اكبر محلات لبيع الخضار والفاكهة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل أكبر سوق لبيع الخضار والفاكهة بأسعار الجملة بالشرقية.

وقال المعلم عبد العزيز الجندى صاحب أكبر محلات لبيع الخضار والفاكهة بسوق  "أبو شرة" بأسعار الجملة أن الأسعار انخفضت بنسبة كبيرة، ويباع اليوم كيلو الفلفل بسعر 3 جنيهات، ويقوم التاجر بوضع هامش ربح له، وبيعه للمستهلك بسعر 5 جنيهات، والذى كان سعره تخطى الـ 25 جنيها قطاعى أيضا بلغ سعر كيلو الباذنجان بـ 3 جنيهات، وكيلو البطاطس بـ 3.5  جنيه، وكيلو البرتقال بـ 3 جنيهات، وكيلو الأناناس ب 3 جنيهات.
 


اسعار الخضروات والفواكه

شوق ابو شرة لتجارة الجمله

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

اخبار محافظة الشرقية


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة