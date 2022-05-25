الخضروات والفاكهة بأكبر سوق جملة فى الشرقية.. البطاطس بـ 3.5 جنيه.. لايف

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل أكبر سوق لبيع الخضار والفاكهة بأسعار الجملة بالشرقية.

وقال المعلم عبد العزيز الجندى صاحب أكبر محلات لبيع الخضار والفاكهة بسوق "أبو شرة" بأسعار الجملة أن الأسعار انخفضت بنسبة كبيرة، ويباع اليوم كيلو الفلفل بسعر 3 جنيهات، ويقوم التاجر بوضع هامش ربح له، وبيعه للمستهلك بسعر 5 جنيهات، والذى كان سعره تخطى الـ 25 جنيها قطاعى أيضا بلغ سعر كيلو الباذنجان بـ 3 جنيهات، وكيلو البطاطس بـ 3.5 جنيه، وكيلو البرتقال بـ 3 جنيهات، وكيلو الأناناس ب 3 جنيهات.

