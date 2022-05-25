اليوم السابع
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الخارجية الأمريكية: طلعات روسيا والصين الجوية تؤكد على شراكة نشطة بينهما

الأربعاء، 25 مايو 2022 12:18 م
الخارجية الأمريكية: طلعات روسيا والصين الجوية تؤكد على شراكة نشطة بينهما المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس
أ.ش.أ

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قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الأربعاء، إن الطلعات التي نفذتها طائرات روسية وصينية بالقرب من المجال الجوي لليابان تشير إلى شراكة بين البلدين نشطة ولا حدود لها.

وأضاف برايس ، حسبما أفادت قناة " الحرة"، الأمريكية أن الدوريات الجوية العسكرية المشتركة الروسية والصينية فوق المحيط الهادئ، اجتازت بحر اليابان واستمرت عبر بحر الصين الشرقي وبحر الفلبين ، مؤكدا أن واشنطن مستعدة لحماية الحلفاء في المنطقة.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت ،أمس الثلاثاء، أن القاذفات الاستراتيجية الروسية والصينية من طراز "تو-95 أم أس" و"خون-6 كا" قامت بدورية جوية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

 


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نيد برايس

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