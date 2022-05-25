اليوم السابع
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الحجر الزراعى يوقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى لتقديم خدمات الدفع الإلكترونى

الأربعاء، 25 مايو 2022 11:43 ص
الحجر الزراعى يوقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى لتقديم خدمات الدفع الإلكترونى الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي
كتبت: أسماء نصار

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أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحجر الزراعي والبنك الأهلي المصرى، من أجل تقديم خدمات التحصيل الإلكترونى لكافة الخدمات التي يقدمها الحجر الزراعي، حيث يتيح ذلك إمكانية قيام المتعاملين مع الحجر الزراعي بتسديد كافة الرسوم والنفقات اليكترونيا من خلال الكروت الائتمانيه عن طريق الإنترنت.  

 

وأضاف "العطار" أن ذلك يأتي في إطار اتجاه الحجر الزراعي نحو تفعيل منظومه متكامله للتحول الرقمي وميكنة كافة الاعمال والخدمات التي يقدمها لعملائة من المصدرين والمستوردين، لتسهيل إجراءات الاستيراد التصدير للحاصلات الزراعية.

 

وتخدم منظومة التحول الرقمي بالحجر الزراعي عمليه تكويد وتتبع المزارع والكيانات التصديريه وإنشاء خريطة رقمية من خلال تكنولوجيا الاقمار الصناعية GPS بالإضافة إلي المساهمه الفعاله في تيسير إجراءات الإفراج الجمركي من خلال تفعيلها علي الواردات الزراعيه بالموانئ المصرية وبما يتوافق مع التوجيهات الرئاسية في هذا الملف الهام.

 

 


الحجر الزراعى

البنك الاهلى المصرى

وزارة الانتاج الحربى

التحول الرقمى


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