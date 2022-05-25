أعلن الجيش الوطنى اليمنى، ارتكاب جماعة الحوثى المدعومة من إيران، أمس الثلاثاء، 68 خرقاً للهدنة الأممية فى مختلف جبهات القتال.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الخروقات، توزعت بين 21 خرقاً للهدنة في محور حيس جنوب الحديدة، و16 خرقاً في جبهات محور تعز، و11 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و8 خروقات في محور البرح غرب تعز، و7 خروقات غرب حجة و3 في جبهة الملاحيظ بمحور صعدة، وخرقان في محور الضالع.
وأضافت أن الخروقات توزعت أيضا بين محاولات تسلل باتجاه مواقع عسكرية غرب محافظة حجّة، وعمليات إطلاق نار بالدبابات والمدفعية والعيارات المختلفة، وبالطائرات المسيّرة المفخخة. إضافة إلى استحداث مواقع وتحصينات وكذا استقدام تعزيزات ونشر الطيران الاستطلاعي المسيّر بمختلف الجبهات في اليمن.
يذكرأن، لقي قيادى حوثى بارز مقرب من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، مصرعه في ظروف غامضة بالعاصمة اليمنية صنعاء.
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