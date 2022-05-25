اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجيش الأوكرانى: مقتل 29 ألفا و450 جنديا وضابطا روسيا منذ فبراير الماضى

الأربعاء، 25 مايو 2022 10:49 ص
الجيش الأوكرانى: مقتل 29 ألفا و450 جنديا وضابطا روسيا منذ فبراير الماضى الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكد الجيش الأوكراني، مقتل نحو 29 ألفا و450 جنديا وضابطا روسيا في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى اليوم.

 

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان اليوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية دمرت أيضا 1305 دبابات و3213 مركبة قتالية مصفحة و606 أنظمة مدفعية و93 أنظمة دفاع جوي و206 طائرات حربية و170 مروحية و491 طائرة بدون طيار و112 صاروخ كروز.


وأضافت أن الجانب الروسي تكبد أكبر الخسائر خلال اليوم الماضي في اتجاه ليمان، بحسب وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية.


من جهة أخرى، أعلنت الدائرة الصحفية للإدارات العسكرية الإقليمية الأوكرانية"أن قصفا صاروخيا روسيا استهدف مدينة زابوريزهزهيا وأحياء سكنية في كراماتورسك في منطقة دونيتسك؛ ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين".

 


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