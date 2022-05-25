الجوازات السعودية تبدأ استقبال تصاريح دخول المقيمين مكة المكرمة لموسم الحج

كتب محمد جمال

بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية فى استقبال طلبات إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًّا للمقيمين من العمالة المنزلية، والعاملين من المقيمين بالمنشآت التى تعمل داخل العاصمة المقدسة، وحاملى تأشيرة "العمل الموسمى"، والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين فى نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1443هـ، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.

وتأتي هذه الخدمة تسهيلاً للمستفيدين، واختصارًا للوقت، وتوفيرًا للجهد؛ إذ تُتاح من خلال منصة أبشر أفراد لتصاريح العمالة المنزلية، وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة فى بوابة "مقيم" الإلكترونية لجميع المنشآت، بما فيها المسجلة برقم (700) عبر الرابط الآتى: https://makkahpermit.muqeem.sa/#/login.

يذكرأن، حدثت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة العربية السعودية، وفق أوضاع وتطورات جائحة كورونا حول العالم.

نتعرف فى السطور التالية على الاشتراطات التى يتم فرضها على المسافرين إلى خارج المملكة..



أولاً تضمنت الاشتراطات أن يكون متبقى على انتهاء صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى،

ثانياً أن يكون متبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية، أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

ثالثا أكدت الجوازات أن الالتزام بالاشتراطات الصحية للمواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة، تتضمن تلقي ثلاث جرعات، أو في حال لم يمض أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا، وفيما يخص الفئة العمرية من (16) عاما حتى (12) عاما يشترط الحصول على جرعتين، بينما الفئة العمرية أقل من (12) عاما يشترط وجود بوليسية تأمين ضد كوفيد_19.

ونوهت المديرية بأن الهوية الوطنية في (أبشر - توكلنا) لا تمكن من السفر إلى خارج المملكة ويجب إحضار أصل البطاقة وسجل الأسرة، إضافة إلى وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.