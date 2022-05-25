اليوم السابع
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التنظيم والإدارة يوافق على تنفيذ قرارات تكليف 151 صيدليا بدمياط

الأربعاء، 25 مايو 2022 03:07 م
التنظيم والإدارة يوافق على تنفيذ قرارات تكليف 151 صيدليا بدمياط
كتبت ريهام الباشا

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انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من الموافقة على تنفيذ قرارات تكليف 151 أخصائي صيدلة ثالث بمديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط.
 
وذكر بيان الجهاز أن التكليف يشمل خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.
 
ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الصادر برقم 29 لسنة 1974، ويبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.
 
 

التنظيم والادارة

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