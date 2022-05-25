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التعليم تحدد ضوابط التقديم لأولى ابتدائى ورياض الأطفال للعام المقبل

الأربعاء، 25 مايو 2022 10:08 ص
التعليم تحدد ضوابط التقديم لأولى ابتدائى ورياض الأطفال للعام المقبل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات ومواعيد تقدم أولياء الأمور، لإلحاق أبنائهم بمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة، للعام الدراسي القادم 2022/ 2023م .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن التقديم يتم وفق الضوابط والخطوات التالية:

- التقديم من خلال منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات.

-الدخول على بوابة مركز المعلومات من معلومات الوزارة (emis.gov.eg)

- يمكن لأولياء الأمور من خلالها التقدم إلكترونياً لأبنائهم.

- يجب أن يكون ولى الأمر مصرى الجنسية.

-  التقديم سيكون متاح بداية من 1 يونيو المقبل حتى 30 من نفس الشهر.

- التقديم سيكون متاح للالتحاق بالصف الأول الإبتدائي من الحلقة الأولى للتعليم الأساسي للمدارس الرسمية.

- التقدم إلكترونيا للالتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية والرسمية لغات.

_  سن التقدم للصف الأول الابتدائي لايقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات.

-  سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات.

_ يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها ، ووفقاً للقرار الوزاري رقم (١٥٤) بتاريخ ٦/ ٧/ ١٩٨٩م ، بشأن الإلتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم .

- يمكن لولى الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر تسليم الملف.

_ التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة  القبول النهائي.

- فى حالة عدم قدرة ولى الأمر فى التسجيل الإلكترونى يمكنه التوجه إلى المدرسة لمساعدته فى التسجيل.

- توقيت احتساب سن القبول 1 أكتوبر 2022 لكل التلاميذ المتقدمين.


التربية والتعليم

التقدم لرياض الاطفال

شروط التقدم لرياض الاطفال

اخبار التعليم

ضوابط التقدم لرياض الاطفال للعام المقبل


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