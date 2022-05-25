التعليم تحدد ضوابط التقديم لأولى ابتدائى ورياض الأطفال للعام المقبل

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات ومواعيد تقدم أولياء الأمور، لإلحاق أبنائهم بمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة، للعام الدراسي القادم 2022/ 2023م .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن التقديم يتم وفق الضوابط والخطوات التالية:

- التقديم من خلال منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات.

-الدخول على بوابة مركز المعلومات من معلومات الوزارة (emis.gov.eg)

- يمكن لأولياء الأمور من خلالها التقدم إلكترونياً لأبنائهم.

- يجب أن يكون ولى الأمر مصرى الجنسية.

- التقديم سيكون متاح بداية من 1 يونيو المقبل حتى 30 من نفس الشهر.

- التقديم سيكون متاح للالتحاق بالصف الأول الإبتدائي من الحلقة الأولى للتعليم الأساسي للمدارس الرسمية.

- التقدم إلكترونيا للالتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية والرسمية لغات.

_ سن التقدم للصف الأول الابتدائي لايقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات.

- سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات.

_ يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها ، ووفقاً للقرار الوزاري رقم (١٥٤) بتاريخ ٦/ ٧/ ١٩٨٩م ، بشأن الإلتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم .

- يمكن لولى الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر تسليم الملف.

_ التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة القبول النهائي.

- فى حالة عدم قدرة ولى الأمر فى التسجيل الإلكترونى يمكنه التوجه إلى المدرسة لمساعدته فى التسجيل.

- توقيت احتساب سن القبول 1 أكتوبر 2022 لكل التلاميذ المتقدمين.