اليوم السابع
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التحقيق فى مقتل طفل خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم شرق الإسكندرية

الأربعاء، 25 مايو 2022 11:51 ص
التحقيق فى مقتل طفل خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم شرق الإسكندرية جثه - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع طفل في منطقة الساعة شرق محافظة الإسكندرية، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وحجز المتهمين علي ذمة التحقيقات.
 
 تلقى اللواء محمود ابو عمره، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مستشفى الجامعة الميري، بوصول المجني عليه محمد ايمن، 16 سنة، مصاب بتهشم وتعدي في الرأس في مشاجرة بمنطقة الساعة فيكتوريا دائرة قسم شرطة الرمل ثان.
 
علي الفور انتقل ضباط قسم شرطة الرمل ثان لمحل الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين وجود مشاجرة بين كل من " م.ا.م" و " ي.ك" و " ق.ال" و " ز.ال" و " ف. ال " و " س .و "و " ن .م " و " ا .د " وآخرين هاربين وبين " أ.م." و ب.أ " و" م.أ " و " ع .م " مما أدى إلى مقتل المجني عليه وإصابة شقيقة بقطع في الرقبة والظهر واصابة والدهما بكسر في الذراع الايسر بعد التعدي عليهم بالأسلحة البيضاء.
 
تم تحرير محضر بالواقعة رقم 14103 لسنة 2022 جنح رمل ثان، وأخطرت النيابة التحقيقات.
 
 

 


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