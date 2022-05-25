اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مايو 2022 01:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التأمينات تطالب بسرعة تحويل بطاقة صرف المعاش الزرقاء لكارت ميزة لتجنب التوقف

الأربعاء، 25 مايو 2022 01:00 م
التأمينات تطالب بسرعة تحويل بطاقة صرف المعاش الزرقاء لكارت ميزة لتجنب التوقف الهيئة العامة للتأمينات
كتب: مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جددت  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المطالبة فى سرعة تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية "البطاقة الزرقاء" التي قاربت على انتهاء صلاحيتها إلى بطاقات كارت ميزة مجاناً، وذلك ضمن خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي، وأن آخر موعد لانتهاء صلاحية البطاقة الزرقاء وإيقاف العمل بها نهاية شهر مايو الجارى .

يمكن للقائمين بالصرف من حاملى البطاقات الزرقاء التوجه إلى أى فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصى لتحويل كافة الاستحقاقات التأمينية على رقم الهاتف.

و تم تقسيم القائمين بالصرف  ببطاقات الهيئة الزرقاء طبقاً للكثافات العددية حيث تم تقسيم المحافظات المستهدفة إلى ثلاث مراحل تشمل المرحلة الأولى التى بدأت من بداية العام الجارى وانتهت فى مارس الماضى فى 11 محافظة هى" السويس - الاسماعيلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الاحمر – مرسى مطروح – الوادى الجديد – الأقصر – أسوان " والمرحلة الثانية بدأت من يناير 2022 وانتهت فى نهاية إبريل، وتشمل ثمان محافظات هى " كفر الشيخ – دمياط – المنوفية – القليوبية – الفيوم – بنى سويف – المنيا – قنا " ،أما القائمين بالصرف من ساكنى باقى المحافظات على مستوى الجمهورية لديهم فرصه لمدة 5 أشهر لاستلام بطاقة ميزة مجاناً من أقرب مكتب حتى نهاية مايو الجاري ، و أن البطاقة الزرقاء ستظل سارية لحين انتهاء صلاحيتها خلال الفترات المحددة بكل مرحلة و لن يتم تسليمها لمكاتب التأمينات. 


التامينات

بطاقة المعاشات الزرقاء

صرف المعاشات

كارت ميزه

بطاقات صرف المعاشات


الموضوعات المتعلقة

ندوة تثقيفية حول التأمين الصحى الشامل بقرية المطاعنة فى إسنا.. صور

الأربعاء، 25 مايو 2022 10:41 ص

4.4 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة فى مصر خلال 3 شهور

الأربعاء، 25 مايو 2022 02:00 ص

فتوى قضائية للطب البيطرى والتأمينات بتشكيل لجنة للاطلاع على النزاع بينهما

الأربعاء، 25 مايو 2022 01:43 ص

التأمينات: تغيير 5.5 مليون بطاقة صرف معاشات لـ كروت ميزة ويتبقى مليون

الثلاثاء، 24 مايو 2022 09:00 م

الأهلى يدخل أجواء نهائى أفريقيا.. ترتيبات فى القلعة الحمراء لرحلة المغرب.. البعثة تطير غداً لمواجهة الوداد فى النهائى المرتقب.. واتصالات مع السفارة لبحث خطة المباراة وترتيبات حضور الجمهور وتأمين البعثة

الثلاثاء، 24 مايو 2022 05:14 م

الرعاية الصحية تستقبل وفدا من "الوزراء" لاستطلاع نظم ميكنة التأمين الصحى الشامل

الثلاثاء، 24 مايو 2022 01:01 م

الرعاية الصحية: التأمين الصحي الشامل يضمن تحسين جودة الخدمات للمواطن

الثلاثاء، 24 مايو 2022 10:16 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة